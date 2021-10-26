Hakkari'de arazide 60 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de arazide 60 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
Hakkari'de arazide 60 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlendiği operasyonda 60 kilo eroin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlendiği operasyonda 60 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda araziye gizlenmiş çuval içerisinde 60 kilo eroin ele geçirildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri
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