Hakkari'de 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 66 kilo 400 gram eroin bulundu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 66 kilo 400 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında 30 Ekim'de yürütülen çalışmalarda 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Söz konusu eroini atarak kaçtığı görülen araç ve şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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