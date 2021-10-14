Hakkari'de 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Haberler
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Hakkari'de 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Hakkari 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıda konuşan Akbıyık, kentin son yıllarda tarihin en büyük yatırımlarını aldığını söyledi.

Kent genelinde yaşam standartlarını daha iyi olması için yatırımların devam edeceğini belirten Akbıyık, programdaki proje bedelleri, harcamalar ve projelerin sektörlere göre dağılımı hakkında detaylı bilgi verdi.

Devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetlerin görüşüldüğü toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve kurum amirleri katıldı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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