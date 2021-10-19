HAKKARİ (AA) - Hakkari de "19 Ekim Muhtarlar Günü" törenle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen tören, Hakkari Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cevdet Miroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yaptı.

Daha sonra mahalle ve köy muhtarları, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Törene, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.