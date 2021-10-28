Hakkari'de 1 asker şehit oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

HAKKARİ (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında P.Söz. Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından Hulusi Akar'ın yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

(Mehmet Kalay-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terörist neredeyse hedef orası' vurgusu

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan "terörist neredeyse hedef orası" vurgusu

 MSB'den 'F-35' açıklaması

MSB'den 'F-35' açıklaması

 Son dakika haberleri | Hakkari'de bir asker şehit oldu

Son dakika haberleri | Hakkari'de bir asker şehit oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title