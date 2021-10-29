Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek - Haberler
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK), yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye seçilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) tarafından Hakimler Ve Savcılar Kurulu'na (HSK), yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye seçilecek.

TBMM'nin üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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