Adını sık sık özellikle önemli maçlarda düdük çalmakla görevlendirilirken duyduğumuz Futbol Hakemi Halil Umut Meler hakkında Hakem Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halil Umut Meler hayatı ve biyografisi! soruları merak ediliyor. Peki, Hakem Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halil Umut Meler hayatı ve biyografisi! İşte cevabı haberimizde...

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 doğumlu Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER'İN HAKEMLİK KARİYERİ

2013- Türkiye Kupası

2013-2018 - 3. Lig

2014- 2. Lig

2014- 1. Lig

2015- Süper Lig

2017- Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017- Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017- UEFA Gençlik Ligi

2017- UEFA Avrupa Ligi

Haberler.com - Gündem