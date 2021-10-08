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Hakem adayları Efeler'de tırmanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hakem adayları Efeler'de tırmanacak

Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Aday Hakem Yetiştirme Kursu'na ev sahipliği yapacak.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Aday Hakem Yetiştirme Kursu'na ev sahipliği yapacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın geçtiğimiz ay ilçeye kazandırdığı Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki açık hava tırmanma duvarı, tırmanış sporu hakem adayları için kapılarını açıyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Diyarbakır, Van, İzmir ve Aydın olmak üzere 4 ilde düzenlenecek Spor Tırmanış Aday Hakem Yetiştirme Kursları'nın Aydın'daki adresi Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı olacak.

Efeler Belediye Başkanı Atay'ın sporun her dalına destek olmak ve "Marka Kent Efeler" vizyonunu hayata geçirmek amacıyla hizmete sunduğu Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı, 29-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak kurslarda tırmanış sporunun aday hakemlerini ağırlayacak.

Hakem adayları başvurularını 20 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Kursa katılmak isteyen adayların gerekli belgeleri son kayıt tarihine kadar Türkiye Dağcılık Federasyonu'na posta yoluyla göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekiyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun www.tdf.gov.tr internet adresinde yayımlanan başvuru şartlarını inceleyebilirler. - AYDIN

Hakem adayları Efeler'de tırmanacak

Hakem adayları Efeler'de tırmanacak

Hakem adayları Efeler'de tırmanacak

Hakem adayları Efeler'de tırmanacak

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Haber: Hakem adayları Efeler'de tırmanacak - Haberler
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