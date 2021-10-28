Hak-İş'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Hak-İş Konfederasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Hak-İş Yönetim Kurulu, Cumhuriyet'in ilanın 98'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin en önemli teminatını, halkın Cumhuriyet ideallerini sahiplenmesi ve koruma iradesinin oluşturduğunun vurgulandığı mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bundan 98 yıl önce Cumhuriyet ilan edildiğinde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin kendisine ait olduğu, milletin gücünün üzerinde hiçbir gücün olamayacağı en açık haliyle ifade edilmiştir. Tarihten bu yana devletimizi bölmeye, parçalamaya çalışanlar, özgürlüğünden ve bağımsızlığından vazgeçmektense ölmeyi tercih eden asil bir milleti karşısında bulmuştur. En son 15 Temmuz'da milletimiz, iradesinin üzerinde tahakküm kurmak isteyenlere en büyük dersi vermiş, demokrasiden yana tavrını çok net bir şekilde göstermiştir."

Mesajda, gücünü geçmişten alan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin, şanlı tarihi birikimi ve sağlam demokrasisiyle karşısına çıkan bütün sorunların üstesinden gelebilecek güce ve imkana sahip olduğu vurgulandı.

Hak-İş'in her zaman ülkeye, vatandaşlara ve ülkenin geleceğine güvendiğine yer verilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek, yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği için bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyoruz.

Ülkemizin başarısının, aynı zamanda bölgemizdeki, küremizdeki ve bütün dünyadaki mazlum ve mağdurların yüreğinde yanan bir ışık olduğuna yürekten inanıyoruz. Cumhuriyetimizin sosyal olarak daha çok güçlendiği, 98 yıllık şanına uygun, dünyaya örnek bir demokrasi uygulaması ile taçlandığı nice yıllar diliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canını feda eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

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