Hak-İş'in fotoğraf yarışması ödülleri 19 Ekim'de sahiplerini bulacak - Haberler
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Hak-İş'in fotoğraf yarışması ödülleri 19 Ekim'de sahiplerini bulacak

AA / Esin Işık - Haberler | Güncel
Hak-İş'in fotoğraf yarışması ödülleri 19 Ekim'de sahiplerini bulacak

Hak-İş Konfederasyonunun, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "emek" temalı fotoğraf yarışması ödülleri, 19 Ekim'de törenle sahiplerini bulacak.

Hak-İş Konfederasyonunun, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "emek" temalı fotoğraf yarışması ödülleri, 19 Ekim'de törenle sahiplerini bulacak.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, Hak-İş Kültür Sanat Komitesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlediği yarışmanın, emeğin ve emekçinin görünürlüğünün artırılmasını amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, 15'e yakın fotoğrafla başvurulan yarışmanın ödüllerinin, 19 Ekim'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağı belirtilerek, törenin ardından "Hak-İş Emek Fotoğrafları Sergisi"nin açılacağı bildirildi.

"Fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuya ilişkin açıklamasında, yarışmada ilk dörde giren ve sergileme ödülü kazanan fotoğrafların titizlikle belirlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yarışmamız aracılığıyla emekçilerin çalışma koşulları, emeğin Türkiye'deki ve dünyadaki önemi, çalışma hayatındaki sorunların sanat aracılığıyla toplumumuza aktarılması konusunda önemli bir görevi daha yerine getiriyoruz. Yarışmayla, 'emek' temasını sanatsal bir bakış açısıyla çalışmalarının merkezine alan, kadrajını emeğe çeviren, emeği sanata dönüştüren amatör-profesyonel bütün fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz."

Arslan, ayrıca yarışmaya destekleri dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına, yarışmanın hayata geçirilmesindeki çabaları dolayısıyla da komiteye teşekkür etti.

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
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