Haiti'de çete üyeleri 17 ABD'liyi kaçırdı

Haiti'de 17 ABD vatandaşının çete üyeleri tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Haiti'de yetimhane ziyareti için başkent Port-au- Prince'ye gelen ABD'li Hristiyan misyonerlerin çete üyeleri tarafından kaçırıldığı öğrenildi. Haitili güvenlik kaynaklarına göre, kaçırılanlar arasında 14 yetişkin ve 3 çocuk bulunuyor. Misyonerlerin bağlı olduğu Christian Aid Ministries yardım kuruluşunun ve ABD büyükelçiliğinin kaçırılma olayıyla ilgili işbirliği içerisinde çalıştığı belirtildi.

Misyonerlerin Croix des Bouquets bölgesindeki yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra Titanyen'e gitmek üzere yola çıktıkları ifade edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, misyonerlerin havaalanına giden otobüsten indirilerek alıkonulduğu belirtildi.

Öte yandan, ABD ve Haiti makamlarından olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - PORT AU PRINCE

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