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Haiti, BM Güvenlik Konseyinden suçla ve çetelerle mücadelede yardım istedi

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Haiti, BM Güvenlik Konseyinden suçla ve çetelerle mücadelede yardım istedi

NEW Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çete şiddeti ve suçla mücadele konusunda destek istedi.

NEW Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çete şiddeti ve suçla mücadele konusunda destek istedi.

Joseph, BMGK'de yaptığı konuşmada, BM'nin ülkedeki siyasi misyonunun krizlerle boğuşan Haiti'de güvenliği güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Güvenlik Konseyinden çete şiddeti ve suçla mücadele konusunda destek isteyen Joseph, "Ülkenin karşı karşıya olduğu yeni gerçekleri dikkate alarak (BM misyonunun) görev süresinin buna göre ayarlanması hayati önem taşıyor." dedi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, temmuzda silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ülkede ağustosta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne neden olmuş, on binlerce ev zarar görmüştü.

Amerikalı atlı sınır muhafızlarının geçen ay Haitili göçmenlere kırbaçla müdahalesi, büyük öfkeye neden olmuştu.

Tüm bu siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan ülke, artan çete savaşları, adam kaçırma ve çetelerin işlediği cinayetlerle mücadele etmeye çalışıyor.

BM rakamlarına göre, son aylarda çete şiddeti nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 19 bin Haitili, barakalarda sağlıksız koşullarda yaşıyor.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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