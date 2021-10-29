Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı - Haberler
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Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games'in her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına DARQ: Complete Edition'ı ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz.

Oyunları 4 Kasım 16:00'ya kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

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DARQ: COMPLETE EDITION

DARQ, kendini bilinçli bir rüyanın içinde bulan bir çocuk olan Lloyd'un hikâyesini anlatıyor. Uyanamayan Lloyd korkularıyla yüzleşmek ve rüyasının anlamını deşifre etmek zorunda.

Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

DARQ, rüyada olduğunun farkında olan bir çocuk olan Lloyd'un hikâyesini anlatıyor. Lloyd'un talihsizliğine göre, rüyası hızla bir kâbusa dönüşüyor ve tüm uyanma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bilinçaltının en karanlık köşelerini keşfederken, Lloyd fiziğin yasalarını bükerek ve rüya dünyasının akışkan dokusunu manipüle ederek kâbusta nasıl hayatta kalacağını öğrenir.

Rüya tabirleri sözlüğü ve rüyaların anlamları için tıklayın.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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