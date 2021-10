Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta 32 TL değerinde PC Building Simulator eklendi.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına PC Building Simulator veriyor. Haftaya ise Paladins Epic Paketi ve Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse oyunlarını ücretsiz olarak verecek.

PC BUILDING SIMULATOR

PC'lerdeki sorunları tanılamayı, tamir etmeyi ve PC toplamayı öğrenirken kendi bilgisayar tamir etme girişimini kur ve geliştir. Gerçek lisanslı parçalar ve kapsamlı donanım ile yazılım simülasyonları ile kendi eksiksiz PC'ni planlayabilir ve hayata getirebilirsin.

