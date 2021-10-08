Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu - Haberler
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Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games'in bu hafta üretsiz olarak PC Building Simulator veriyor.

Epic Games her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta 32 TL değerinde PC Building Simulator eklendi.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına PC Building Simulator veriyor. Haftaya ise Paladins Epic Paketi ve Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse oyunlarını ücretsiz olarak verecek.

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PC BUILDING SIMULATOR

Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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