Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 183 TL değerinde iki oyunu ücretsiz yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 183 TL değerinde iki oyunu ücretsiz yaptı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 183 TL değerinde iki oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar arasında Paladins Epic Paketi yer alıyor.

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta iki adet oyun daha eklendi. Epic Games'in vereceği oyunların toplamı 183 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Paladins Epic Paketi ve Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse'u ücretsiz olarak veriyor.

Oyunları 21 Ekim saat 18:00'e kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI
PALADINS EPIC PAKETİ

Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 183 TL değerinde iki oyunu ücretsiz yaptı

Sınırlı bir süre için yayınlanan Epic Games özel paketiyle Paladins'e gir! Paladins Epic Paketi, 4 Şampiyonu bonus kozmetik içerikleriyle beraber anında açar! Paladins Epic Paketi şu 4 Şampiyonu anında açar: Androxus, Raum, Tyra ve Ying. Her rolden bir şampiyon seni bekliyor! Ayrıca 4 görünüm de açılır: Asil Androxus, Fatih Raum, Barones Tyra ve Aslanağzı Ying!

STUBBS THE ZOMBIE IN REBEL WITHOUT A PULSE

Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 183 TL değerinde iki oyunu ücretsiz yaptı

Zombi ol ve Beyinleri Kap. Yıl 1959 ve Punchbowl, PA şehri ilerlemenin ve ideal yaşamın merkezi. Yaşayanlara, kanunların görev üstündeki ölü bir insan için hiçbir anlam ifade etmediğini göster! Yıl 1959 ve Punchbowl, PA şehri ilerlemenin ve ideal yaşamın merkezi. Yaşayanlara, kanunların görev üstündeki ölü bir insan için hiçbir anlam ifade etmediğini göster. Maggie, erkek arkadaşın geri döndü ve Punchbowl'da büyük sorunlar yaşanacak!

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Bülent Ersoy Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Schumacher Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Nihal Yalçın Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 183 TL değerinde iki oyunu ücretsiz yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 08:57:00. #1.12#