Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 183 TL değerinde iki oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta iki adet oyun daha eklendi. Epic Games'in vereceği oyunların toplamı 183 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Paladins Epic Paketi ve Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse'u ücretsiz olarak veriyor.

Oyunları 21 Ekim saat 18:00'e kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

PALADINS EPIC PAKETİ

Sınırlı bir süre için yayınlanan Epic Games özel paketiyle Paladins'e gir! Paladins Epic Paketi, 4 Şampiyonu bonus kozmetik içerikleriyle beraber anında açar! Paladins Epic Paketi şu 4 Şampiyonu anında açar: Androxus, Raum, Tyra ve Ying. Her rolden bir şampiyon seni bekliyor! Ayrıca 4 görünüm de açılır: Asil Androxus, Fatih Raum, Barones Tyra ve Aslanağzı Ying!

STUBBS THE ZOMBIE IN REBEL WITHOUT A PULSE

Zombi ol ve Beyinleri Kap. Yıl 1959 ve Punchbowl, PA şehri ilerlemenin ve ideal yaşamın merkezi. Yaşayanlara, kanunların görev üstündeki ölü bir insan için hiçbir anlam ifade etmediğini göster! Yıl 1959 ve Punchbowl, PA şehri ilerlemenin ve ideal yaşamın merkezi. Yaşayanlara, kanunların görev üstündeki ölü bir insan için hiçbir anlam ifade etmediğini göster. Maggie, erkek arkadaşın geri döndü ve Punchbowl'da büyük sorunlar yaşanacak!

