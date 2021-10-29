HAFRİYAT KAMYONU İLE TIR ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER AĞIR YARALANDI
MERSİN'in Tarsus ilçesinde TIR ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada, sürücüler ağır yaralandı.
TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde TIR ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada, sürücüler ağır yaralandı.
Kaza, Tarsus- Pozantı eski Ankara yolu Taşobası mevkisinde meydana geldi. İbrahim Gökkaya yönetimindeki 33 AGK 746 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Ömer Kocaoğlu yönetimindeki 33 BYT 05 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, sürücüler ağır yaralandı. Araçta sıkışan Ömer Kocaoğlu, Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.