ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Çorlu İlçe Müftülüğü ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Okul Kur'an Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" Projesi kapsamında hafızlık eğitimi alan ve icazet almaya hak kazanan öğrenciler için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Rasim Açıkgöz Uygulama Camii'nde düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Hafızlık Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, İl Müftüsü İsmail İpek, Reisül Kurra Mustafa Demirkan, hafızlar ve hafızeler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

İcazet Töreni'nde konuşan Vali Yıldırım; "Burada toplanma vesilemiz olan kardeşlerimiz Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim'i ezberlediler. Hafızlarımıza ve hafızlarımızı yetiştiren hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Gençlerimizin yetişebilmesi için yardımcı olanlara da teşekkürü bir borç biliyorum. Gençlerimize bundan sonraki hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. " dedi.

Ardından icazet almaya hak kazanan hafız ve hafızelere ödülleri, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yapılan duanın ardından Hafızlık İcazet Töreni sona erdi.

İcazet Töreni'nin ardından Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Rasim Açıkgöz Uygulama Camii'nin yapımına katkıda bulunan hayırseverlerimize Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafında plaket taktim edildi.

Ardından kurdele kesilerek camiinin açılışı gerçekleştirildi.

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