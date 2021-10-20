HAFİF TİCARİ ARAÇTAN 10 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Haberler
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HAFİF TİCARİ ARAÇTAN 10 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, TEM Otoyolunda durdurulan hafif ticari araçtan 10 kaçak göçmen çıktı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, TEM Otoyolunda durdurulan hafif ticari araçtan 10 kaçak göçmen çıktı. Kaçaklar İl Göç İdaresi'ne götürülürken, araç şoförü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda bir hafif ticari aracı durdurdu. 5 kişilik araçta, ön ve arka koltukta sürücü ile birlikte 7 kişi otururken, bagaj kısmında ise 4 kişinin oturduğu görüldü. Yapılan kimlik kontrolünde sürücü haricinde 10 yolcunun kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi'ne götürülürken, araç sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇTAN 10 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

HAFİF TİCARİ ARAÇTAN 10 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

HAFİF TİCARİ ARAÇTAN 10 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

HAFİF TİCARİ ARAÇTAN 10 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
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