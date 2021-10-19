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Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işletmesinde çalışan İşçi Barış Kurt, mesai çıkışı motosikletiyle eve gitmek için iş yerinden hareket etti. Kurt, Çetinkaya Kavşağı'ndan karşı yola geçmek isterken Sinop istikametine seyir halinde olan Aykut Büber idaresindeki 55 VF 340 plakalı hafifi ticari araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Barış Kurt, hayati tehlike kaydıyla Samsun'a sevk edildi. Kaza nedeniyle yol güvenlik açısından bir süre kapalı kaldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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