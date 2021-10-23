Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler
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Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Osman Borak (58) idaresindeki 56 AT 675 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Hilvan kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Borak ile araçtaki Nurullah (16), Gülsüm (33) Şeyma Geçgel (3), Necmettin Borak (40) ve Halime Borak (40) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necmettin Borak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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