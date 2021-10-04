Son dakika haberleri | HAFİF TİCARİ ARACIN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, hafif ticari araç caddeden dönüş yaptığı sırada Nurgül G.?ye çarptı. Ayakları yerden kesilen Nurgül G. yola savrulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Karasu Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Caddesi'nde meydana geldi. Gökçe B. yönetimindeki 54 PB 102 plakalı hafif ticari araç caddeden yan yola dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Nurgül G.?ye çarptı. Ayakları yerden kesilen Nurgül G. yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekibi geldi. Yaralanan Nurgül G. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Gökçe B.?nin ifadesini alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nurgul G.?nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.