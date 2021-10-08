HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ÖĞRENCİ HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR - Haberler
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HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ÖĞRENCİ HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışah 15 yaşındaki lise öğrencisi Azat K., hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışah 15 yaşındaki lise öğrencisi Azat K., hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Antalya'dan Manavgat istikametine gitmekte olan N.T. idaresindeki 06 NT 682 plakalı hafif ticari araç, Gültepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçen Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Azat K.'ya çarptı. Azat K. çarpmanın etkisiyle refüje savruldu. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye götürülen Azat K. başına ve vücudunun farklı yerine aldığı darbeler nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayı öğrenip hastaneye gelen Azat K.'nın annesi, oğlunu yaralı görünce gözyaşı döktü. Anne, kendisinden izin alınmadan oğlunun okuldan çıkmasına izin verildiği için okul yönetimini suçladı.

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ÖĞRENCİ HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ÖĞRENCİ HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ÖĞRENCİ HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ÖĞRENCİ HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ÖĞRENCİ HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR - Haberler
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