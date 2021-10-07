Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.

Karabaş Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametinde seyir halindeki A.B'nin kullandığı 41 AGT 872 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinem S'ye (45) çarptı.

Kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler
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