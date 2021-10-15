Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca Karayolunda kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında hafif ticari araç sulama kanalına düştü.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca Karayolunda kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce Akçakoca D-655 Karayolu Yaka köyü sapağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hüseyin M. idaresindeki 41 YS 226 Renault hafif ticari araç, Akçakoca'dan Düzce istikametine giderken Yaka köyü sapağında sağa dönmek isterken aynı istikamete gitmekte olan Cevdet D. idaresindeki 34 JJ 8738 İvoco marka kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek devlet su işlerine ait sulama kanalı düştü. Kazada araç içinde bulunan sürücüsü Hüseyin M. (51), eşi Meryem M.(55) ve Hanife Ü.(49) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenirken kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı

Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı

Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Üst geçidin beton ayağına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu

Üst geçidin beton ayağına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu

 Yeğenini ezerek feci şekilde ölümüne neden olan hala için 6 yıl hapis isteniyor

Yeğenini ezerek feci şekilde ölümüne neden olan hala için 6 yıl hapis isteniyor

 Kaza sonrası kavga çıktı! 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü

Kaza sonrası kavga çıktı! 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Burak Özçivit Okan Bayülgen Tamer Karadağlı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 13:18:59. #1.17#