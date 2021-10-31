Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

SEYDİKEMER, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye – Antalya Karayolu Çaykenarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. yönetimindeki 48 PN975 plakalı hafif ticari araç, Oğuzhan Koç'un (19) kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Koç'un, araçtan yol kenarına fırlayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü A.C., ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA