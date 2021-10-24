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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. idaresindeki 34 ZU 7539 plakalı hafif ticari araç 626/6 Sokak'a dönüş yaptığı sırada hemen arkasında seyir halinde olan Mustafa T. yönetimindeki 77 ABB 745 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Son Dakika Haberleri
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