Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı Kütahya-Eskişehir karayolunda hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi de yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya- Eskişehir karayolunda hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinden Kütahya'ya seyir halindeki Coşkun K. yönetimindeki 43 ACM 875 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Eskişehir karayolunun 15. kilometresinde aynı istikamete giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bisiklete çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

 Son dakika haber | İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber | İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

 Son dakika! Nişantaşı'nda kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale kamerada

Son dakika! Nişantaşı'nda kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title