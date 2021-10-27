Hacılar Millet Kıraathanesi misafirlerini ağırlıyor

Hacılar Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek ilçeye kazandırılan ve vatandaşların buluşma ve sohbet yeri haline gelen Hacılar Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7'den 70'e tüm vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan önemli projelerinden biri olan Millet Kıraathaneleri kapsamında ilçe meydanında bulunan Sohbet Salonu'nun yeni konsepti ile Hacılar Millet Kıraathanesi haline dönüştürdüklerini belirten Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, kıraathanenin vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını ifade etti. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri bir bir hizmete sunduklarına vurgu yapan Başkan Özdoğan, "Millet Kıraathanemizde hemşehrilerimiz; kitapların bilgi dolu dünyasıyla kuşanacak, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanacak. Hacılar Belediyesi olarak gençlerimizin; okuyan, araştıran, düşünen ve üreten bireyler olması için çabalıyoruz" dedi. Özdoğan, Millet Kıraathanesi'nde vatandaşlara kütüphanenin yanı sıra günlük gazete, tv ve çay imkanı sunduklarını da sözlerine ekledi.

İlçede kendilerine böylesine nezih bir imkan sunulduğu için başta Başkan Özdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Millet Kıraathanesi müdavimlerinden Musa Baktır, duygularını okuduğu şiirle ifade etti. - KAYSERİ