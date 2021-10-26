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Son dakika haber! Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Bir son dakika haberine göre Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi 2. etap kapsamında 4 bloğun daha temelinin atılacağını ve yapımı tamamlanan 80 dairenin de hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi 2. etap kapsamında 4 bloğun daha temelinin atılacağını ve yapımı tamamlanan 80 dairenin de hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

Kentsel dönüşümün Hacılar için son derece önemli olduğunu vurgulayan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm projemiz hız kesmeden devam ediyor. Birinci etapta bulunan 90 metrekarelik 5'inci bloğumuzun anahtar teslimini yapacağız. İnşallah yakın bir zamanda bu 80 dairemizi hemşerilerimize teslim edeceğiz. Diğer taraftan projemizin 2. etabında bulunan toplamda 152 dairelik 4 bloğun da temelini atacağız. Teslim edeceğimiz ve yapacağımız konutlar şimdiden ailelerimize hayırlı uğurlu olsun."

Son dakika haber! Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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