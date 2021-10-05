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Hacılar Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı yapıldı

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Hacılar Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı yapıldı

Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İHA) - Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Belediyemiz, 7 milyonluk ek bütçeyle ilçemize daha iyi hizmet etmek için çalışmalarını hızla sürdürecek" dedi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 8 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Özdoğan ilçede birçok çalışmanın tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Başkan Özdoğan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerek belediye gerekse vakıf ve hayırseverler aracılığıyla yapılan yardımların bu yılda devam edeceğini söyledi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde Başkanlık Makamının 21.09.2021 tarih ve 1822 sayılı yazı ile gündeme gelen Şehit yakını ve Gazilerin, Belediyemize ait işyerlerini kiralama taleplerinin görüşülmesiyle ilgili ilçe sınırları içerisindeki bir adet dükkanın şehit yakını ve gazilerin kullanımı için ücretsiz olarak 5 yıllığına tahsis edilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.09.2021 tarih ve 1869 sayılı yazı ile Yukarı Mah. 4427 Ada,59 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların tahsis talebinin görüşülmesinde ise ilgili taşınmazların 5 yıllığına tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 21.09.2021 tarih ve 1823 sayılı yazı ile belirtilen banka hesabına kamu yararı şerhinin konulması kararı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde ise Fen İşleri Müdürlüğü'nün 29.09.2021 tarih ve 1871 sayılı yazıya istinaden belediye tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde 2021/1 no'lu plan ve bütçe komisyon raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.09.2021 tarih ve 1877 sayılı Erciyes Mah. 3056 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti hisse oranında belediyeye ait taşınmazın satış talebinin encümene havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde 2021 yılı ek bütçe talebinin görüşülmesi hususu 7 milyonluk ek bütçe talebi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde belediye meclisinin 06.09.2021 tarih ve 52 no'lu ilçemiz Aşağı Mahalle Cami Kebir Sokak No. 18 adresindeki sağlık merkezinin Kayseri il Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis konulu meclis kararının yeniden görüşülmesiyle ilgili sağlık merkezinin İl Sağlık Müdürlüğü'ne 5 yıllığına tahsisi oy birliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Hacılar Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı yapıldı

Hacılar Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı yapıldı

Hacılar Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı yapıldı

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