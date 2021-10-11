Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hak'ka Yürüyüşünün 750. Yıl Dönümünde Rahmet ve Hürmetle Yad Ediyoruz. - Haberler
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Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hak'ka Yürüyüşünün 750. Yıl Dönümünde Rahmet ve Hürmetle Yad Ediyoruz.

Habermetre - Haberler | Toplum
Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hak'ka Yürüyüşünün 750. Yıl Dönümünde Rahmet ve Hürmetle Yad Ediyoruz.

2019 yılında Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750 Yıl Dönümünün UNESCO anma günlerine dahil edilmesi ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli Yılı ilan etmesi vesilesiyle Ülkemiz genelinde olduğu gibi Amasya İlimizde de büyük...

AMASYA (Habermetre) - 2019 yılında Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750 Yıl Dönümünün UNESCO anma günlerine dahil edilmesi ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli Yılı ilan etmesi vesilesiyle Ülkemiz genelinde olduğu gibi Amasya İlimizde de büyük mütefekkir, mutasavvıf ve alim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Valiliğimizin öncülüğünde düzenlenen çeşitli programlarla anıldı.

Anma programına Valimiz Sn. Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber: Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hak'ka Yürüyüşünün 750. Yıl Dönümünde Rahmet ve Hürmetle Yad Ediyoruz. - Haberler
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