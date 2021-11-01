ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 1 Kasım 2021

ABONE OL HACI BEKTAŞ-İ VELİ İÇİN 750. YIL ÇALIŞTAYI 13. yüzyıldan bugüne öğretileri ve mesajlarıyla insanlığa sevgi ve kardeşlik tohumları saçan Hacı Bektaş-ı Veli, vefatının 750'nci yılında Esenler'de düzenlenen bir çalıştayla anıldı.

Çalıştay, "Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli: Efsaneden Gerçeğe, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hayatı, Hacı Bektaşi Veli'nin Eserleri, Bektaşilik ve Aleviliğin Kaynakları, Bektaşilik: Tarih ve Kültür, Bektaşi Tarikatının Tarihsel Gelişimi, İstanbul Bektaşileri, Bektaşilik Alevilik İlişkisi, Bektaşi Musikisi, Bektaşiler ve Osmanlılar, Osmanlı Kırsalında Bektaşiler, Kurtuluş Savaşı'nda Bektaşiler, Bektaşiler ve Osmanlı Yönetimi, Yeniçeriler ve Bektaşilik" başlıklarıyla üç oturumda gerçekleşti.

HÜNKAR HACI BEKTAŞ-İ VELİYİ ANLAMA ÇALIŞTAYI Oturumlarda Prof. Dr. Harun Yıldız, Prof. Dr. Haşim Şahin, Dr. Rauf Kahraman Ürkmez, Baki Yaşa Altınok, Prof. Dr. Sadullah Gülten, Doç. Dr. Fahri Maden, Doç. Dr. Mehmet Ersal, Dr. Nuri Özcan, Prof. Dr. Hülya Küçük, Doç. Dr. Zekeriya Işık ve Doç. Dr. Vedat Tuğrut, oturumlarda Hacı Bektaşi Veli'ye dair bilinmeyenlere ışık tuttu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek çalıştay, Esenler Belediyesi yayın organı Şehir Ekranı TV ve Esenler Kültür Sanat Youtube kanalında canlı olarak yayınlandı.

ARKASINDA ASIRLAR BARINDIRIYOR

'Hünkar Hacı Bektaş-ı Veliyi Anlama Çalıştayı'nın açılışında konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Elbette 2021 yılı itibarıyla bu etkinlikler içerisinde yani Yunus Emre yılı, Hacı Bektaş-ı Veli yılı, Ahi Evran yılı içerisinde yapılan faaliyetler oldu, elbette ciddi kazanımlar sağlandı ama henüz bu kazanımları hem bu büyük şahsiyetlerin övüldüğü hem devlet düzeyinde bunların ilan edilmişliği hem de bizim mazi, hal ve istikbal çizgisinde oluşan boşluğu, doğan kopukluğu, kırgın fay hatlarını telafi edebilecek bir dolgunluğa ve zenginliğe ulaştığımızı söyleyemeyiz. Bir de bu sene aynı zamanda İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılıydı. Bu yıllar gördüğünüz gibi kolay gelen her zaman önümüze düşen imkanlar değil. Arkasında asırları barındıran, arkasında gözyaşını barındıran, ahı barındıran, hüznü barındıran, tarihi ateş çemberinden geçmişliği barındıran ve bir sürü hengame, çukurdan, sıkıntıdan, musibetten, dertten, beladan arınmış olarak 2021'e ulaşmanın müjdesini veren yıl. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı yılları andığımızda, İstiklal Marşı'nın yazıldığı yılları andığımızda, diğer büyüklerimizin de dönemini incelediğimizde tarih bize bu tabloyu sunuyor" şeklinde konuştu.

BU ŞAHISLARA SAHİP ÇIKMALYIZ Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim vatandaş olarak, sivil toplum yapıları olarak, üniversiteler olarak, kamu kurumları olarak, hülasa 7'den 70'e tepeden tabana, tavandan tabana bir aidiyet, bir sahiplenme, sorumluluk şuuruyla bu zamanlara, bu mekanlara, bu şahıslara sahip çıkmamız, bağ kurmamız gerekir. Yoksa bu halkadan birisi eksik olunca bu çember oluşmaz. Bu teker yürümez. Mutlaka bir yerde bir noktaya takılacaktır. Ben her zaman geçen zamanı önemserim ama gelecek zamanı daha çok önemserim. Umarım geçen aylar 2021'in daha etkili ve daha verimli değerlendirildiği yaptıklarımızla birlikte yeni yapacağımız faaliyetlerle çok daha güzel bir 2022'ye geçiş noktası oluşturur. İnanıyorum, ümit ediyorum Kültür Turizm Bakanlığı bildiğiniz gibi bu anlamda çok faaliyetlere ev sahipliği yaptı. Diğer kurumlarımız da yaptı. Esenler Belediyesi, benim yakından takip ettiğim bir belediye. Esenler, İstanbul'un tarihi, kültürel mirası itibariyle yeni yerleşim yerlerinden birisidir. Yani İstanbul'un tarihi hafızası ile Esenler'in tarihi hafızası mukayese ettiğimizde genç bir yerleşim merkezidir fakat Esenler bize başka bir şeyi öğretiyor, başka bir tecrübeyi sunuyor. 'Genç de olsanız asırlarla kucaklaşmanız, asırlık miras ve medeniyete talip olmanız ve bunun üzerinden güzel bir gelecek inşa etmeniz mümkündür' temasını sözleriyle değil güzel faaliyetleriyle örnek çalışmalarıyla gösteriyor. Bu nedenle Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu'ya Başkan Yardımcımız Hasan Taşcı'ya, Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ve kültür ekibini tebrik ediyorum"

NE KADAR MİNNET DUYSAK AZDIR UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı genelge ile Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümü nedeniyle 2021 yılının Hacı Bektaş-ı Veli Yılı ilan edildiğini söyleyen Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Çalıştayı proje danışmanı Prof. Dr. Haşim Şahin ise "Bu devletimizin, milletimizin geçmişimize gösterdiği ahde vefadır. Biz toplum olarak 13'üncü yüzyılda ciddi bir kaosun, birlikten ve bütünlükten uzaklaşmış bir toplumun yeniden vücut bulmasına, hayat bulmasına büyük bir medeniyetin meydana gelmesine katkıda bulunan isimlere ne kadar minnet duysak azdır. Eserleriyle, kimlikleriyle yaşam tarzlarıyla topluma örnek olan isimler" dedi.

Çalıştay, saat 20: 00'de santur sanatçısı Sedat Anar'ın verdiği "Bektaşi Nefesleri" adlı konserle sona erdi.

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