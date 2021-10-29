HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 29 Ekim 2021, 15: 08

Hataylı çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda keyifli bir etkinliğin altına imza attı.

Cumhuriyet'in aydınlık yolunda yürüyen minik kalpler, UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde Hatay'ın en ünlü lezzetlerinden olan kömbe yaptı.

Çocukların heyecan ve mutluluğuna Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş da ortak oldu.

Gastronomi Evi şeflerinin yardımları ile kömbe yapan minik şefler, hem öğrendi hem de keyifli zaman geçirdi.

HBB bando takımı eşliğinde bayram sevincini doyasıya yaşayan çocuklar, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okudu.

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