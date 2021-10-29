HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 29 Ekim 2021, 11: 58

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamalarında muhteşem konserlere imza attı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Mehmet Erdem ile şair ve söz yazarı sanatçı Ahmet Selçuk İlkan Hataylılarla buluştu.

İlk olarak Dörtyol'da sahne alan Mehmet Erdem, konser alanını dolduran Dörtyollulara unutamayacakları anlar yaşattı.

Bir gün sonra Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda Mehmet Erdem ve Ahmet Selçuk İlkan, şarkılarını Hataylılar için söyledi. Serin ve yağışlı havaya aldırış etmeyen Hataylılar bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bu anlamlı bayramda Hatay'da sahne almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen sanatçılara HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş çeşitli hediyeler verdi.

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