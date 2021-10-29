HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 29 Ekim 2021, 12: 15

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde gerçekleştirilen törene katıldı.

Hatay Valiliği tarafından düzenlenen törene Başkan Savaş ile birlikte Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Hatay milletvekilleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Antakya Atatürk Parkı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Rahmi Doğan, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Doğan mesajında "Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 98. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Törende Hatay Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Kutlama, bayrak flama grupları, okullar, üniversite, askeri birlikler, emniyet birimleri, resmi kurum ve kuruluşların geçit töreni ile sona erdi.

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