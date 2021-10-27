HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 27 Ekim 2021, 09: 15

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Altınözülü hemşehrileri ile bir araya geldi.

Savaş, HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Keskincik ile Mayadalı mahalleleri arasında yapılan 2 kilometrelik yolu mahalle muhtarları ve sakinleri ile birlikte hizmete açtı.

HBB ekiplerinin kısa sürede yolu tamamladığını belirten Lütfü Savaş, "Daha önce arabaların kullanamayacağı kadar patika olan yolu açıp genişlettik ve asfaltladık. 5 köyümüze hizmet edecek çok güzel bir yol oldu. Altınözü'ndeki sorunların çok büyük kısmını çözdük. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışarak kalan hizmetleri de tamamlayacağız. Emeği geçenlere ve her daim yanımızda olan Altınözülü hemşehrilerimize teşekkür ederim. Yolumuz, köylerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

HBB ekipleri 2 kilometrelik yolda ilk olarak yağmur suyu drenaj hattı döşedi ve yolu genişletti. Gerekli noktalara menfez ve istinat duvarları da yapan ekipler, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından beton asfalt serdi.

Lütfü Savaş'ın Altınözü'nde gerçekleştirdiği yol açılışına CHP Altınözü İlçe Başkanı Hamit İsaoğulları, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, Altınözü Muhtarlar Dernek Başkanı Sabahattin Bayır, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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