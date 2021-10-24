HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 24 Ekim 2021, 11: 55

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından şehre kazandırılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nin şef ve yöneticileri Alba Beyaz Türüf Festivali'ne katıldı.

İtalya'nın Alba kentinde bu yıl 91. si düzenlenen geleneksel festivale katılan gastronomi ekibi, Hatay'ın mutfak kültürünü İtalya'ya taşıdı.

Hatay Gastronomi Evi ekibi, festivalde ilk olarak UNESCO Gastronomi Şehri unvanına sahip Alba'nın temsilcisi Annalisa Ricciardi ve turizm ve etkinliklerden sorumlu meclis üyesi Emanuelle Bolla ile görüştü.

Görüşmede Hatay ekibi, şehri ve EXPO 2021 Hatay'ı tanıtan bir sunum yaptı. Verimli geçen sunumun ardından gelecek dönemlerde iki şehir arasında gerçekleşebilecek projeler konuşularak Alba, EXPO 2021 Hatay'a davet edildi.

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