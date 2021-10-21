HABERLER | H.B.B.

ARSUZ, HATAY (Habermetre) - Tarih: 21 Ekim 2021, 21: 49

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Arsuz'da mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Arsuz'daki 38 mahalle muhtarı ile buluşan Savaş, çözüm ortağı olarak adlandırdığı muhtarların talep, beklenti ve önerilerini hassasiyetle dinledi. Mahalle muhtarlarının Başkan Lütfü Savaş'a ilgisi yoğundu.

SAVAŞ, HBB'NİN İLÇEDE YAPTIĞI HİZMETLERİ AÇIKLADI

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in de eşlik ettiği buluşmada Lütfü Savaş, HBB'nin ilçede yaptığı ve yapacağı hizmetleri paylaştı.

İlçede yapılan hizmetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen Savaş, "Hatay'da bugüne kadar 27 köprü yaptık. Bunlardan 6'sının Arsuz'da olması ilçeye verdiğimiz değerin göstergesidir. Avcılarsuyu ve Arpagedik mahallelerinde DSİ tarafından yapılan köprünün asfaltını HBB'den beklemek haksızlıktır. Ama halkımızın isteği doğrultusunda yine de yaparız. Göreve geldiğimizde köy ve mahallelerimizin tüm yolları sathi kaplamaydı. Bugün tüm bu yerlere beton asfalt serdik. İlçelerimizdeki asfalt projelerimizi adaletli bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN SAVAŞ'A HİZMETLER İÇİN TEŞEKKÜR

Muhtarlar, özellikle HADO, EXPO, gastronomi, kırsal kalkınma projeleri ve Atakaş Hatayspor'un başarılarıyla Hatay'ın adını Avrupa ve dünyaya duyuran Başkan Lütfü Savaş'a teşekkürlerini ifade etti.

Lütfü Savaş, daha sonra ilçeye ataması yeni yapılan Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar'ı makamında ziyaret etti.

Arsuz Kaymakamlığı anı defterini imzalayan Savaş, ilçenin sorunlarının giderilmesi noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini belirterek Kaymakam Gökpınar'a görevinde başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri