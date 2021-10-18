HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 18 Ekim 2021, 09: 27

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, EXPO 2021 Hatay'da sergilenecek olan "Ortak Varoluş" mozaiğinin yapıldığı atölyedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Lütfü Savaş'a ziyaretinde eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ile mozaiğin yaratıcıları akademisyenler Doç. Dr. Banu Özdilek ve Arkeolog Dr. H. Onur Tıbıkoğlu eşlik etti.

Bin 600 metrekare büyüklüğünde, doğal taşlardan yapılan ve dünyanın en büyük taban mozaiği olma yolunda Guinness Rekorlar Kitabına başvurusu yapılan mozaiğin çalışmalarını yakından inceleyen Lütfü Savaş akademisyenlerden mozaik hakkında bilgiler aldı.

LÜTFÜ SAVAŞ: ŞAHANE BİR MOZAİK OLUYOR

"Ortak Varoluş" mozaiğinin EXPO alanına zenginlik katacağını ifade eden Başkan Savaş, "Müthiş bir tablo ile karşı karşıyayız. Hatay'ın geçmişten bugüne kadar tasvirinin yapıldığı, geçmiş önemli olayları ve Hatay'ın özelliklerini tanımlayan mozaiğimizi üniversitemiz ile birlikte yapıyoruz. Taban taş mozaiğinin büyük bir kısmı bitmek üzere. İnşallah yakın zamanda bütünü bitecek ve EXPO alanımızda bin 600 metrekarelik dev taban mozaiğimiz ortaya çıkacak" dedi.

Savaş konuşmasının devamında şu sözleri söyledi: "Hatay'ı tamamıyla anlatarak tasvir eden, engin tarihini, kültürel geçmişini ve medeniyet birikimini anlatan şahane bir mozaik oluyor. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mozaik tamamlanıp baktığınızda Hatay'ın şanlı geçmişiyle karşı karşıya kalacağız. ve o şanlı geçmişin seyrine doyamayacağız. Mozaiğimiz için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduk. "

ÖZDİLEK: PLANLADIĞIMIZ ZAMANIN ÖTESİNDE ÇALIŞIYORUZ

Mozaik çalışmaları hakkında konuşan Arkeolog Doç. Dr. Banu Özdilek "Ortak Varoluş mozaiği bin 600 metrekare alana uygulanacak. ve dünyanın doğal taşlar ile yapılmış en büyük taban mozaiği olacak. EXPO 2021'in açılışına için planladığımız zamanın ötesinde çalışıyoruz. Hatay'ın farklı bölgelerinde çalışmalar yürütülüyor. ve onlarca paftayı birleştiriyoruz" diye konuştu.

TIBIKOĞLU: KEYİFLİ VE HEYECANLIYIZ

Çalışmaların oldukça verimli ve keyifli geçtiğini ifade eden Arkeolog Dr. H. Onur Tıbıkoğlu, "Hatay'daki mozaik sektörünün atölyeleri hep birlikte bu varoluşu tekrar gerçekleştirmek için çalışıyor. Tasarımın temel değerleri içinde olan bir birliktelik sergiliyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesinin ve Lütfü Hocamızın önemli destekleri ve üniversitemizin katkılarıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. 10 Aralık'ta EXPO'daki şenliğe bir katkı sunmak için Ortak Varoluş çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda keyifli ve heyecanlıyız" dedi.

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