HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 18 Ekim 2021, 10: 10 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bir televizyon programının canlı yayın konuğu oldu. EXPO'da gelinen son durum hakkında bilgi veren Lütfü Savaş, " Botanik EXPO'sunu Medeniyetler Bahçesi adı altında yapıyoruz. İskenderun-Arsuz bölgesinde uluslararası katılımcılar ve gastronomi olacak. Antakya-Defne bölgesi de daha çok botanik, tarih, kültür, eğitim, ticaret ve kırsal kalkınma gibi birçok ögeyi kapsıyor. Şu anda İskenderun-Arsuz bölgesinin yüzde 100'ünü bitirmiş durumdayız. Ülkelerin illeri ve şehirler bahçelerini kurmaya başladılar" dedi. "HATAY ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYONA HAZIRLIK YAPIYOR "Aralık ayına kadar çalışmaları bitirmeyi planladıklarını belirten Başkan Savaş, " Hatay çok önemli bir organizasyona hazırlık yapıyor. Hatay olarak müthiş bir kültürümüz var. Tarihi geçmişimiz ve coğrafi zenginliğimiz var. Ayrıca Amanoslar ve Habibi-i Neccar Dağlarımız var. Sadece Hatay'da 50 civarında endemik çeşitliliğimiz var. Başka yerde olmayan çiçek ve bitkileri Hatay'da bulmanız mümkün. Türkiye'nin yaklaşık 12 bin bitkisinin 3 bin tanesi Hatay'da" diye konuştu. "BÜTÜN DEĞERLERİMİZİ DÜNYA VİTRİNİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"Savaş konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: "Kısal kalkınmadaki insanlarımızın göçünü önlemek ve oradaki ekonomik seviyeyi yükseltmek adına da kırsal kalkınma projesi yaptık. EXPO zamanında ve daha sonraki zamanlarda da bütün değerlerimizi dünya vitrinine çıkarmak istiyoruz. Hatay'ın bulunduğu ligi Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Hatay artık ticarette, turizmde, sanatta, müzikte, kültürel faaliyetlerde ve ekonomi gibi her alanda en üst ligde olsun istiyoruz. 10 yıla yakındır savaşın gölgesindeyiz ama Hatay halkı bu kadar birikimlerini dünya ile paylaşmak istiyor. Üstündeki tozu atıp markalaşmasını tamamlamak ve Süper Lig'de oynamak istiyor""BU ŞEHRİN HAKKINI VERMEK, İNSANLARIMIZIN EKONOMİK VE REFAH SEVİYESİNİ ÜSTE ÇIKARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesi hakkında bilgi veren Başkan Savaş, " Biz sadece karada ve havada değil denizde de insanlarımızın egemen olmasını istiyoruz. Türk bayrağı bandıralı gemilerin Akdeniz'de daha fazla görünmesi lazım. Her şeyi bitirdik, izinlerimizi de aldık. Deniz ulaşımının açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra inşallah Hatay halkı ve Hatay'a yakın insanlarımız Kıbrıs'a gidip gelirken erzaklarını daha rahat götürebilecekler ve güvenli bir yolculukla seyahat etme imkanı bulacaklar. Çok da ekonomik bir şekilde seyahatlerini yapmış olacaklar" dedi. Havayolu, karayolu, demiryolu ve deniz yolundan faydalanmak istediklerini vurgulayan Savaş, " Sadece Kıbrıs'ı değil Beyrut belki de İsrail'e kadar yatay bir şekilde seyahat yapma şansını bulacağız. Gerçekten de çok zengin bir geçmişe sahip bir şehrimiz var. Bu şehrin hakkını vermek ve insanlarımızın ekonomik ve refah seviyesini üste çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah da başaracağız" dedi. SAVAŞ: HATAY TÜRKİYE'NIN LEZZET KÖŞESİHatay'ın bir lezzet şehri olduğunu belirterek herkesi Hatay'a davet eden Savaş, " 13 ayrı medeniyet ve 27 ayrı kültüre sahip bir şehiriz. Bu kadar kültürün, medeniyetin yaşadığı ve bu kadar ticaretin olduğu bereketli toprakların tam ortasında olan ilk tarımın yapıldığı ve hac yolunun geçtiği noktadayız. İpek Yolu'nun Akdeniz'e açılan noktası ve aynı zamanda yüzyıllar önce ilk olimpiyatların yapıldığı birçok kültürün geldiği şehiriz. Bu medeniyetlerin yüzyılladır bıraktıkları 600'ün üzerinde yemeğimiz ve tatlılarımız var. Herkesin Hatay'ı görmelerini ve Hatay'ı doya doya yaşamasını istiyoruz. Hem Doğu'nun kraliçesi hem de Akdeniz'in lezzet köşesinde tüm Hatay'ın damak zevki ile tanışmak isteyen herkesi şehrimize bekliyoruz" dedi. "ATAKAŞ HATAYSPOR'UN ÖNÜMÜZDEKİ YIL AVRUPA'DA TOP KOŞTURMASINI İSTİYORUM"Programın sonunda Atakaş Hatayspor başarısı hakkında düşüncelerini paylaşan HBB Başkanı Lütfü Savaş, " Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı ve yılladır sahip çıkanı olarak Atakaş Hatayspor'un önümüzdeki yıl Avrupa'da top koşturmasını istiyorum. Şu anda dördüncü sıradayız. Hak ediyoruz ve hak ettiğimiz şekilde de sonuçlar aldık. Ben sadece bizim takımımıza değil tüm takımlara başarılar diliyorum. Hak edenlerin de en üst noktalarda bu ligi bitirmelerini temenni ediyorum. Ben yaklaşık 13 yıldır Atakaş Hatayspor'umuza gönülden destek veriyorum. Atakaş Hatayspor hepimizin sevdası. 5 buçuk yıldır da 3. Lig'e düşerken Süper Lig'e çıkardık. 2 yıldır Süper Lig'deyiz. Hatayspor inşallah düşmeyecek. Hatayspor bu sene Avrupa'yı hak ediyorsa orada top koşturacak seviyeye gelecek" açıklamalarında bulundu.

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