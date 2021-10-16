HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 16 Ekim 2021, 18: 29 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, EXPO 2021 Hatay'ın maskotları olan Defne ve Zeytin'in üretimi için Hatay EXPO Evi'nde gerçekleştirilen amigurumi sanat atölyesinde Hataylı kadınlar ile bir araya geldi. Hatay EXPO Evi'nde gerçekleştirilen atölyeye Başkan Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş da katıldı. Usta Öğretici Yasemin Kale eşliğinde gerçekleşen atölyede Hataylı kadınlar ile buluşan Başkan Savaş, maskotların yapılışı ile ilgili bilgiler aldı. "BU MASKOTLARI EXPO'NUN YÜZÜ OLARAK SİZLERLE BULUŞTURACAĞIZ"Maskotların EXPO 2021'in önemli sembolleri olduğunu ifade eden Başkan Savaş şöyle konuştu; " Defne ve Zeytin'in imalathanesindeyiz. Denizli"den gelen hocamız burada oyuncak sanatı ile Hataylı arkadaşlarımıza bu sanatı öğretiyor. Bu sanatı öğretirken de burası imalathane gibi çalışıyor. Defne ve Zeytin EXPO'da kullanacağımız en önemli argümanlarımız. Bu sanat yüzde yüz pamukla yapılan bir sanat. Kanserojen içermeyen, çocukların rahatlıkla oynayabileceği ve evde bulundurabileceğimiz oyuncaklar. Buradaki arkadaşlarımız ile maskotları yapacaklar. Stantlarımızda bu maskotları EXPO'nun yüzü olarak sizlerle buluşturacağız. Buluştururken hem buradaki arkadaşlarımız kazanacak hem de buradan gelen kazançla ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul masraflarına katkı sağlayacağız. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık, kazançları bol olsun. ""DAĞ CEYLANLARIMIZI AYAKTA TUTTUK VE ONLARIN NESİLLERİNİN DEVAM ETMESİ İÇİN SAYILARINI ARTTIRDIK"Hatay'daki gazella gazella dağ ceylanları hakkında da bilgi veren Lütfü Savaş, " Maskotumuz da gazella gazella dağ ceylanlarımız. Dağ ceylanlarımız Lübnan sınırında yaşıyor. Bizim de Kırıkhan Afrin sınırında bir bölgede yaşıyorlar. İlk tanışmamızda elli civarlarındalardı. On yıl içerisinde bin 200 küsür civarında oldular. Hatay halkı bu dağ ceylanlarına çok iyi bakıyorlar. Bunlar narin, sempatik ve çok güzel hayvanlarımız. Nesilleri tükenmekte olan dağ ceylanlarımızı ayakta tuttuk ve onların nesillerinin devam etmesi için sayılarını arttırdık. İstedik ki bunlar bizim görünen yüzümüz olsun" diye konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri