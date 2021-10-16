HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 16 Ekim 2021, 12: 49 Hatay Büyükşehir Belediyesi ile World17 Group arasında Hatay'ın Kuzey Amerika başta olmak üzere yurt dışındaki marka değerine büyük katkı sunacak iş birliği protokolü imzalandı.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 16 Ekim 2021, 12: 49

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile World17 Group arasında Hatay'ın Kuzey Amerika başta olmak üzere yurt dışındaki marka değerine büyük katkı sunacak iş birliği protokolü imzalandı.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, şehrin kadim tarihini ve mutfak kültürünü tüm dünyaya tanıtmak için merkezi Kanada'da bulunan markalaşma şirketi ile el sıkıştı.

SAVAŞ: HATAY'I TİCARETTE, TURİZMDE ZİRVEYE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Antakya EXPO Evi'ndeki imza töreninde konuşan Lütfü Savaş, "Bir şehrin markalaşması mevcut değerlerini korumakla değil geleceğe taşımakla oluyor. Biz Hatay'ı ticarette, turizmde zirveye taşımak istiyoruz. Gastronomi alanındaki çalışmalarımızı, EXPO'yu, kırsal kalkınma adımlarımızı, HADO'yu, tarihi sokaklardaki restorasyonlarımızı hep Hatay'ı yukarı çıkarmak için yapıyoruz. Bu iş birliği de tüm bunlar için bir basamak" dedi.

World17 Group ile yapılan iş birliğini Hatay için atılan güzel bir adım olarak niteleyen Savaş, "World17 Group ile yolculuğumuz Atakaş Hatayspor ile başladı ve HBB ile devam ediyor. Kuzey Amerika başta olmak üzere şehrimizin dünya ülkeleri tarafından bilinmesi bize kazanç sağlayacak, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

PROJE İÇİN HBB HERHANGİ BİR BEDEL ÖDEMEYECEK

Lütfü Savaş, projenin gönüllülük ilkesiyle başlayacağını ifade ederek proje için HBB'nin bütçesinden herhangi bir bedel ödenmeyeceğini vurguladı.

GARİPOĞLU: HATAY'A KATKI SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

World17 Group kurucusu Adam Evren Garipoğlu, "Hatay, dışarıdan bakıldığında birçok özelliğiyle dünyaya örnek olacak bir kent. Dünyada gelişen markalaşma sistemine ayak uydurarak Hatay'a katkı sağlamak için buradayız. Başkanımız Lütfü Savaş bize güvendi. Burada projemizle başarıya ulaştığımızda birçok şehir arkamızdan gelecek" dedi.

EXPO 2021 Hatay hakkında da konuşan Garipoğlu, "EXPO, Hatay'ı tümden değiştirecek. EXPO tamamlandıktan sonra da alanları yatırım alanlarına dönüştüreceğiz. Bu proje bizim için bir milat olacak. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

VE İMZALAR ATILDI

Konuşmaların ardından Savaş ve Garipoğlu, Hatay'ın geleceği için büyük önem taşıyan iş birliği protokolünü imzaladı.

İmzalanan protokol ile Hatay, Kuzey Amerika başta olmak üzere yurt dışındaki birçok farklı ülkede yeni nesil markalaşma kapsamında tanıtılacak.

KANADA'DA TEMSİLCİLİKLER AÇILACAK

Proje kapsamında Hatay, Kanada'daki bir şehir ile iş birlikçi/dost şehir olacak. Bununla birlikte Kanada'da Hataylı iş insanlarının, öğrencilerin ve girişimcilerin bir araya gelebileceği ve iş geliştirebilecekleri temsilcilikler açılacak.

Hatay ve Kuzey Amerika'daki üniversiteler arasında öğrenci değişim programlarının başlatılacağı projede köklü Hatay tarihinin, turizm yerlerinin, kültür-sanat elçilerinin ve mutfak kültürünün tanıtılması da yer alacak.

İmza töreninin ardından Başkan Savaş ve beraberindekiler, World17 Group'un Antakya Kurtuluş Caddesi'nde bulunan tanıtım ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

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