HABERLER | H.B.B.

Tarih: 16 Ekim 2021, 10: 49DÖRTYOL ÜÇKOZ YAYLASI ASFALTLANIYORHatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde yapmış olduğu beton asfalt serim çalışmaları ile trafik akışını önemli derecede rahatlatıyor. Şehir içi ulaşımın yanı sıra üretim ve yayla yollarında da çalışmalarını sürdüren HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Dörtyol Üçkoz yayla yolunda asfalt serimine başladı. HBB ekipleri, mevcut yoldaki genişletme ve yağmur suyu geçiş noktalarındaki büz döşeme işlemlerinin ardından toplamda 13 kilometre olacak beton asfalt serim çalışmasını başlattı. Çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirten ekipler, beton asfalt serim çalışmasının ardından yol çizgilerinin çekilmesi ile yolun daha modern ve güvenli hale geleceğine dikkat çekti.

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