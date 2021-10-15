HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 15 Ekim 2021, 12: 05 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3. Uluslararası GastroAfyon Lezzet Festivali programına katıldı.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 15 Ekim 2021, 12: 05

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3. Uluslararası GastroAfyon Lezzet Festivali programına katıldı.

Türkiye'nin UNESCO onaylı 3 gastronomi şehrinden biri olan Afyon'un ev sahipliğinde yapılan organizasyonda Lütfü Savaş, hem Hatay'ın tarihi geçmişini hem de gastronomi alanında neler yaptıklarını paylaştı.

SAVAŞ, PANELDE HATAY'I ANLATTI

Hatay'ın 13 medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu söyleyen Savaş, "Hatay tarihteki ilk gayriresmi olimpiyatların yapıldı yerdir. Aynı zamanda tarihte ilk ışıklandırılan cadde Antakya'dadır. Üç semavi dinin Anadolu'daki ilk ibadethaneleri yine Hatay'dadır. Şehrimiz yıllarca turizm ve ticaret merkezi olmuştur. Tüm bunlar ve daha fazlası bir araya gelince şehrimizde müthiş birikim meydana gelmiş" dedi.

Hatay mutfağından da bahseden Savaş, "600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidimiz var. Unutulmaya yüz tutan lezzetlerimizi Gastronomi Evi'mizde yaparak hemşehrilerimize ve misafirlerimize sunuyoruz. Amacımız bunu genele yaymak ve sürdürülebilir hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş, HBB'nin Hatay'da yaptığı ve şehrin uluslararası tanınırlığına katkı sunacak çalışmaları da anlattı.

SAVAŞ: EXPO İLE GASTRONOMİMİZİ TANITMAK, ŞEHRİMİZİN TİCARET VE TURİZMİNE KATKI SUNMAK VE KIRSAL KALKINMAMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

Hatay Deniz Otobüsü(HADO) projesi ile gelecek yazdan itibaren Akdeniz'de seferlere başlayacaklarını ifade eden Savaş, "Belediye başkanlığı artık sadece altyapı, üstyapı ve yeşil alan yapmak değil. Çıtayı yüksek tutmanız gerekiyor. Biz de Hatay'da bunu yapıyoruz. HADO ile Türk bayrağımızı Akdeniz'de dalgalandıracağız. EXPO ile gastronomimizi tanıtmak, şehrimizin ticaret ve turizmine katkı sunmak ve kırsal kalkınmamızı sürdürmek istiyoruz. Bunları yaparak şehrimizin marka değerini yükseltiyoruz" diyerek başat projelerini sürdürmek için çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Lütfü Savaş, panelde kendisine yöneltilen sorulara da samimiyetle yanıt verdi.

İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak'ın "UNESCO tarafından tescil almak ve sizin gibi olmak isteyen yerel yönetimlere tavsiyeniz nedir? " sorusuna Başkan Savaş, "Öncelikle aynaya bakıp kendimizi tanımamız gerekir. Birikimlerinizi yemeklerinizle birleştirmeniz çok önemli. Aynı zamanda tüm çalışmalarınızı takip etmelisiniz. Eğer bu değeri hak ediyorsanız UNESCO bu hakkı zaten teslim ediyor" diye cevap verdi.

Başkan Lütfü Savaş son olarak herkesi Türkiye'nin lezzet köşesi Hatay'a davet etti.

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