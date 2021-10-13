HABERLER | H.B.B. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HABERLER | H.B.B.

Habermetre - Haberler | Toplum
HABERLER | H.B.B.

Tarih: 13 Ekim 2021, 10: 01 Hatay Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sıcak çorba ve ekmek ikramı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 13 Ekim 2021, 10: 01

Hatay Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sıcak çorba ve ekmek ikramı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

YAKLAŞIK BİN KİŞİLİK ÇORBA YAPILIYOR

HBB ekipleri, her gün ortalama bin vatandaşa ücretsiz çorba ve ekmek ikram ediyor. Ekipler, Antakya'daki HBB Çorba Evi'nde pişen ve her gün farklı bir çeşidin çıktığı sıcak çorbayı Hatay halkına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hafta içi sabah 07. 00'den itibaren dağıtımına başlanan çorbaya öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kış mevsimin yaklaşması ve havaların soğumaya başlamasıyla daha da anlam kazanan çorba ikramında hijyen kurallarına büyük önem gösteriliyor.

MOBİL ÇORBA ARAÇLARIYLA HİZMET AĞI GENİŞLETİLECEK

HBB yetkilileri, ücretsiz sıcak çorba ikramının yakın zamanda mobil araçlarla şehrin farklı noktalarında da uygulanacağını ifade etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ali Babacan Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan
Spor Aykut Kocaman Burak Yılmaz Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Adnan Menderes Emmanuel Macron Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HABERLER | H.B.B. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 10:56:58. #1.12#