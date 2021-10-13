HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 13 Ekim 2021, 10: 01

Hatay Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sıcak çorba ve ekmek ikramı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

YAKLAŞIK BİN KİŞİLİK ÇORBA YAPILIYOR

HBB ekipleri, her gün ortalama bin vatandaşa ücretsiz çorba ve ekmek ikram ediyor. Ekipler, Antakya'daki HBB Çorba Evi'nde pişen ve her gün farklı bir çeşidin çıktığı sıcak çorbayı Hatay halkına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hafta içi sabah 07. 00'den itibaren dağıtımına başlanan çorbaya öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kış mevsimin yaklaşması ve havaların soğumaya başlamasıyla daha da anlam kazanan çorba ikramında hijyen kurallarına büyük önem gösteriliyor.

MOBİL ÇORBA ARAÇLARIYLA HİZMET AĞI GENİŞLETİLECEK

HBB yetkilileri, ücretsiz sıcak çorba ikramının yakın zamanda mobil araçlarla şehrin farklı noktalarında da uygulanacağını ifade etti.

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