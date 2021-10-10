HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 10 Ekim 2021, 15: 56

Hatay'ın iki farklı ilçesinde meydana gelen yangınlara, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale etti.

İlk yangın Antakya Narlıca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıktı. 12. 47'de yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri olay yerine hızla ulaştı. Ekipler yerinde müdahaleleriyle zeytinlik alandaki yangını 14. 17'de büyümeden söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bir diğer yangın aynı gün içerisinde Defne'nin Döver Mahallesi'nde çıktı. Alevler Defne'nin birçok bölgesinden görüldü.

Ormanlık alanda yangın ihbarı alan HBB'nin kahraman itfaiyecileri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 30 itfaiye eri ve 6 araç ile kısa sürede müdahale etti.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte hareket eden HBB itfaiyesi 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler hızla soğutma işlemine başladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri