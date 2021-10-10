HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 10 Ekim 2021, 10: 36

Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına yaptığı taş duvar örme çalışmalarını sürdürüyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların yeni adresi İskenderun oldu.

HBB ekipleri, Akarca Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine mahalledeki 2 noktada yol koruma amaçlı toplam 46 metre uzunluğunda taş duvar ördü.

Yapılan çalışma sayesinde can ve mal güvenliğinin önemli derecede koruma altına alındığını belirten yetkililer, tehlike arz eden noktalarda taş duvar örme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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