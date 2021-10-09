HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 09 Ekim 2021, 10: 25 Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yeni yol yapım, bakım, onarım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.
HATAY (Habermetre) - Tarih: 09 Ekim 2021, 10: 25
Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yeni yol yapım, bakım, onarım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.
HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalardaki amaç trafik yoğunluğunu azaltmak.
HBB ekipleri bu amaç doğrultusunda Antakya-İskenderun yolu üzerindeki köprü yapımını sürdürüyor.
Kuzeytepe Deresi üzerinde yapımı devam eden köprünün yüzde 90'ı tamamlandı. Köprünün yapımının bitmesinin ardından yol genişliği 40 metreye ulaşacak ve bölgedeki trafik büyük ölçüde rahatlayacak.
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