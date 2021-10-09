HABERLER | H.B.B.

İSKENDERUN, HATAY (Habermetre) - Tarih: 09 Ekim 2021, 10: 02

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Arsuz ve İskenderun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Lütfü Savaş ilk olarak ilçelerdeki bazı okulları gezdi. Bakım ve onarım çalışmaları HBB ekipleri tarafından yapılan okulların yöneticileri, öğrencileri ve okul aile birliği üyeleri ile görüşen Savaş büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Lütfü Savaş'ın ilk durağı Arsuz Nardüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez ve okul öğretmenleri tarafından karşılanan Savaş, okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Savaş daha sonra Karaağaç Anaokulu, İstiklal Makzume Anadolu Lisesi ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, Lütfü Savaş'ı çiçeklerle karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Savaş daha sonra İskenderun Denizciler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Savaş, yapılacak çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi.

Mahalle sakinlerinin önerilerine kulak veren Savaş, "Denizciler içme suyu hattını önümüzdeki yıllar içinde tamamen değiştireceğiz. Konuyla ilgili proje bitme aşamasına geldi. 2022'de ihale ederek yapımına başlayacağız. Bu mahallemizde 10 metre üzeri olan yollarda çalışma yetkimiz var. Ancak yine de imkanlarımızı zorlayarak piknik alanı, futbol sahası, yeşil alan ve yürüyüş yolu gibi isteklerinizi yerine getirmek için gayret göstereceğiz. Halkımıza hizmet yolunda yılmadan çalışacağız" dedi.

Bölgenin tüm sorunlarına hakim olduğunu da söyleyen Savaş, "Şehrimizin her bölgesine eşit hizmet götürme noktasında ısrarcıyız. Bölgenin sorunlarına hakimiz. Çözümü için el birliğiyle çaba gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetler ortada. Aramıza nifak sokmak isteyenler beyhude çaba içerisinde olduklarını bilsinler" ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ile İskenderun Kaymakamlığının hizmete yeni giren binasında görüştü. Tarihi binada Kaymakam Yönden ile bir araya gelen Savaş, burada Anı Defteri'ni imzalayarak ziyaretini ölümsüzleştirdi.

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