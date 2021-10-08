HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 08 Ekim 2021, 08: 51 İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen İstanbul'da Hatay Günleri, Yenikapı etkinlik alanında başladı.

İSTANBUL (Habermetre) - Tarih: 08 Ekim 2021, 08: 51

İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen İstanbul'da Hatay Günleri, Yenikapı etkinlik alanında başladı.

"Birlik" teması ve "Biz Biriz, Dünya Bir" sloganıyla bu yıl 10. su düzenlenen İstanbul'da Hatay Günleri, düzenlenen muhteşem bir törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

BAŞKAN SAVAŞ'TAN HATAY'A DAVET VAR

Açılış töreninde konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Şehrimizin çok az lezzeti ve güzelliği burada ancak daha fazlası Hatay'da. Bu lezzet ve güzelliklerin daha fazlasını yerinde görmek ve Hatay'ın dokusunu hissetmek isteyen herkesi Hatay'a bekliyoruz" dedi.

Başkan Lütfü Savaş, açılışın ardından protokol üyeleri ile birlikte etkinlik alanını gezdi. Alandaki stantları tek tek dolaşan Savaş ve beraberindekiler, esnaf ve stant yetkilileri ile bol bol sohbet etti.

Geleneksel hale gelen ve büyük ilgi gören İstanbul'da Hatay Günleri, yine renkli görüntülere sahne oldu.

UNESCO onaylı Gastronomi Kenti Hatay'ın mutfak lezzetlerinden kültürel değerlerine kadar birçok güzellik ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Lütfü Savaş'ın Hatay mutfağının eşsiz tatlısı künefeyi pişirip çevirmesi konuklardan büyük ilgi gördü.

Hatay'ın kültürel değerlerinin, medeniyet birikiminin ve gastronomik lezzetlerinin yer aldığı İstanbul'da Hatay Günleri, 10 Ekim Pazar gününe kadar konuklarını ağırlamaya devam edecek.

Hatay Günleri'nin açılış törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Hatay milletvekilleri Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, ilçe belediye başkanları, İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Yılmazer ve çok sayıda davetli katıldı.

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